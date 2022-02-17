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Четыре адвоката обвиняемого в убийстве женщины на Аляудском спуске Артура Вацмана не явились 17 февраля на судебное заседание в Центральный районный суд Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Один из адвокатов сообщил, что не смог приехать в суд, поскольку находится в командировке, однако подтверждающих это документов он не предоставил. Ещё один адвокат вовсе не сообщил о причинах неявки.

— При таких обстоятельствах неявка указанных защитников расценена судом как неуважительная, – сказано в сообщении.

Другие адвокаты обвиняемого Артура Вацмана сообщили, что им не было известно о дате и времени судебного заседания, хотя об этом сообщалось еще в декабре 2021 года.

Поскольку ни один из адвокатов обвиняемого не пришел на заседание, суд принял решение привлечь защитника из Центра бесплатной правовой помощи. Таким образом, при его участии, суд продлил сроки содержания под стражей. Двум другим обвиняемым суд продлил меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля сроком на 60 суток.

Напомним, в ночь на 1 августа 2018 года по улице 2-я Набережная в Николаеве была убита женщина. Потерпевшей Щербань нанесли несколько ударов металлическим предметом по голове, чем вызвали многочисленные телесные повреждения. От полученных травм потерпевшая скончалась. В дальнейшем злоумышленники, завладев имуществом потерпевшей, а именно: золотыми украшениями, часами, мобильным телефоном, скрылись с места преступления. Спустя пару дней в Одессе полиция задержала троих одесситов, подозреваемых в ее убийстве – Ивана Пигарева, Артура Вацмана, а также Елизавету Семеринкову.

В феврале 2019 года коллегия судей Центрального районного суда Николаева в открытом судебном заседании продлила меры пресечения троим подозреваемым в убийстве жительницы Николаева на Аляудском спуске. Позже один из подозреваемых Артур Вацман рассказал, что девушку убил его знакомый Иван Пигарев, ударив ее несколько раз кусачками по голове.