Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
Приказ от 17 февраля 2022 г. о включении Дмитрия Киселева в соответствующий перечень подготовили на основании решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
МКИП вносит изменения в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
С перечнем лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, можно ознакомиться на сайте Минкульта.
Сейчас в этом списке уже 209 человек.
Напомним, еще в марте 2014 года российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия — единственная страна, способная превратить США в «радиоактивный пепел».
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Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
Приказ от 17 февраля 2022 г. о включении Дмитрия Киселева в соответствующий перечень подготовили на основании решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
МКИП вносит изменения в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
С перечнем лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, можно ознакомиться на сайте Минкульта.
Сейчас в этом списке уже 209 человек.
Напомним, еще в марте 2014 года российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия — единственная страна, способная превратить США в «радиоактивный пепел».