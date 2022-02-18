Окружной административный суд Киева отменил распоряжение Кабмина от 4 августа 2021 года №881-р о назначении бывшего николаевского вице-губернатора Виталия Киндратива главой Морской администрации.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Указывается, что иск в суд подал один из соискателей на должность главы Государственной службы морского и речного транспорта. Виталий Киндратив намерен это решение оспорить в суде.

— В настоящее время решение Окружного административного суда Киева не вступило в законную силу и будет мною обжаловано в суде апелляционной инстанции. Инициирование такого рода судебных споров и принятие указанного решения расцениваю как реакцию на мою антикоррупционную политику и попытку давления на меня с целью ее изменения, — сообщил Виталий Киндратив.

4 октября 2017 года Виталий Киндратив написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Николаевской ОГА по собственному желанию. В должности вице-губернатора Николаевщины он проработал меньше года - 15 ноября 2016 года Виталий Киндратив победил в соответствующем конкурсе.