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Окружной административный суд Киева отменил распоряжение Кабмина от 4 августа 2021 года №881-р о назначении бывшего николаевского вице-губернатора Виталия Киндратива главой Морской администрации.
Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.
Указывается, что иск в суд подал один из соискателей на должность главы Государственной службы морского и речного транспорта. Виталий Киндратив намерен это решение оспорить в суде.
— В настоящее время решение Окружного административного суда Киева не вступило в законную силу и будет мною обжаловано в суде апелляционной инстанции. Инициирование такого рода судебных споров и принятие указанного решения расцениваю как реакцию на мою антикоррупционную политику и попытку давления на меня с целью ее изменения, — сообщил Виталий Киндратив.
4 октября 2017 года Виталий Киндратив написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Николаевской ОГА по собственному желанию. В должности вице-губернатора Николаевщины он проработал меньше года - 15 ноября 2016 года Виталий Киндратив победил в соответствующем конкурсе.
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Окружной административный суд Киева отменил распоряжение Кабмина от 4 августа 2021 года №881-р о назначении бывшего николаевского вице-губернатора Виталия Киндратива главой Морской администрации.
Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.
Указывается, что иск в суд подал один из соискателей на должность главы Государственной службы морского и речного транспорта. Виталий Киндратив намерен это решение оспорить в суде.
— В настоящее время решение Окружного административного суда Киева не вступило в законную силу и будет мною обжаловано в суде апелляционной инстанции. Инициирование такого рода судебных споров и принятие указанного решения расцениваю как реакцию на мою антикоррупционную политику и попытку давления на меня с целью ее изменения, — сообщил Виталий Киндратив.
4 октября 2017 года Виталий Киндратив написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Николаевской ОГА по собственному желанию. В должности вице-губернатора Николаевщины он проработал меньше года - 15 ноября 2016 года Виталий Киндратив победил в соответствующем конкурсе.