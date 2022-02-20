Во вторник, 22 февраля, в Николаевском дворце культуры состоятся общественные слушания по вопросу застройки жилыми домами сквера «Каскадный».

Об этом идет речь в статье «Сухой фонтан задавят высотками?».

Как известно, на территории сквера «Каскадный» собираются построить два многоэтажных дома на 158 квартир. В поддержку такой инициативы выступили 30 жителей микрорайона Сухой фонтан. В то же время больше 100 жильцов соседних домов – Никольская 4А, Бугский Бульвар 1Б, 1Г и 3Б – выступили против такой идеи.

В связи с этим 22 февраля в Николаевском ДК пройдут общественные слушания.

— Этих людей понять можно. Они опасаются, что будут вырублены многолетние деревья в зоне строительства, новостройки нарушат инсоляцию их квартир, близлежащие дворы заполонит масса новых автомобилей. Ведь 158 квартир купят явно не кассиры и охранники супермаркетов, а люди намного более обеспеченные, в семье которых не менее 1-2 автомобилей. Вместит ли их обещанный застройщиком подземный паркинг?, – говорится в материале.

Отмечается, что запланированные на 11 ноября 2021 года общественные слушания так и не состоялись из-за карантинных ограничений: «В этот день группа противников строительства специально, во избежание возможных фальсификаций, на камеры зафиксировала, что Дворец культуры пуст, сюда никто не пришел. Это же подтверждает и депутат Николаевского областного совета Александр Потемкин, к которому жители обратились за помощью».

Напомним, о реконструкции сквера «Каскадный» в 2020 году писал мэр Николаева Александр Сенкевич. Тогда городской голова сообщил о планах реконструировать территорию сквера. При этом ещё в 2016 году в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета сообщили, что за 35 миллионов гривен в течение года капитально отремонтируют пять скверов, в перечень которых на тот момент вошел и сквер на Сухом фонтане. Однако на сегодняшний день сквер «Каскадный» по-прежнему находится в запущенном состоянии.