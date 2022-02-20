

На протяжении вчерашнего дня, 19 февраля, пророссийские террористы не прекращали устраивать провокации, вызывая ответный удар. Боевики вели регулярный артобстрел украинских позиций из калибров, строго запрещенных Минскими договоренностями.

Обстановку докладывает штаб ООС.





За 24 часа сепаратисты нарушили режим прекращения огня больше 130 раз . В результате этого были убить двое бойцов ВСУ, пятеро получили ранения.

В частности, семь раз под обстрел попадало Новотроицкое. Враги били из тяжелых минометов, гаубиц и АГС (станковые гранатометы).

Четыре раза противник накрывал гаубичным огнем населенные пункты Гранитное и Староигнатовку, трижды — Новоселовку.

По два раза боевики устраивали провокации с обстрелами в направлении Болотяного, Водяного и Южного.

По Широкино вели минометный огонь 120 мм минами. Трижды сепаратисты накрывали артиллерийским и минометным огнем Мироновский, пять раз — Новоигнатовку и Новозвановку, по четыре раза Светлодарск и Лобачево. Четыре раза обстрел из ПТУРов и мнометов приходился на Майское.

Пять раз враги вели огонь по позициям ВСУ в Луганском, дважды в районе Авдеевки и девять раз у Счастья (минометы, АГС и крупнокалиберные пулеметы). Пять раз под артиллерийским огнем оккупантов оказывалось Крымское, четырежды по минометным — Марьинка.

Также враг обстреливал из минометов Опытное и Нью-Йорк, Лопаскино и Новолуганское. По Станице Луганской вел прицельный огонь танк пророссийских боевиков, а также артиллерия и тяжелые минометы.

Сизое, Новогригорьевку и Причепиловку обстреливали из минометов и артиллерии. Троицкое семижды попадало под минометный огонь сепаратистов.

Из гаубиц враги обстреливали Старый Айдар и Зайчевское. Минометы противник также пристреливал на Шумы, Трехизбенку, Богдановку, Новоселовку-2, Новотошковское, Новоалександровку, Чермалик и Пески.

Зафиксировали в Донецкой области и пролет российского БПЛА «Орлан-10».

Украинские власти приняли временное решение о перекрытии КПВВ «Счастье», чтобы не ставить под угрозу жизни гражданского населения, так как сепаратисты, несмотря ни на что, ведут прицельный обстрел этого места.