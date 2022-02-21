Президент марионеточного и подчиненного Кремлю государства Абзазия Аслан Бжания заявил о готовности направить военную помогу боевикам «Л/ДНР».

Его слова приводит «Эхо Кавказа».

Президент непризнанной республики заявил, что у нее хватит средств для военной помощи российским наемникам на Донбасс

— Абхазия готова в случае необходимости оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь, — рассказал Аслан Бжания.

Затем он, как и все союзники Москвы, обвинил во всей эскалации только Украину.

— С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими в Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги <...> С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе. , — рассказал «абхазский президент».

Напомним, в Абхазии задержали «героя ДНР» с российским паспортом.