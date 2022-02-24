С пограничниками, которые обороняли Змеиный от атак российского флота и авиации, невозможно связаться. В ГПСУ предполагают, что остров утрачен для Украины.

В следствие неприкращающихся обстрелов российских оккупантов на острове не осталось ни одного целого здания.

— Связь с пограничниками, которые находятся на острове с воинами ВСУ, потеряна, признали в Государственной пограничной службе.

По данным, которые есть в наличии, ГПСУ считает Змеинный потерянным.





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