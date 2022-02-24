На востоке Украины продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Все военные подразделения оказывают упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм.

Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план быстрого наступления, сообщают в пресс-центре ООС.

Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также множество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отбить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры.

На Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье уничтожили два вражеских танка и захватили один танк и один ЗУ-23-2.

В районе оккупированной Сентяновки наши артиллеристы остановили колонну бронированной и автомобильной техники и «Градов».

На Донецком направлении сложнее всего было в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовке, Павлопов и Пищевик.

По состоянию на сейчас новых попыток прорыва противника не зафиксировали, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе. Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.

По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.