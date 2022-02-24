«Укрзалізниця» в связи с ситуацией в сфере безопасности отменяет поезд Киев-Сумы в обоих направлениях, а также ограничивает движение поезда Киев-Шостка до станции Нежин.
Об этом пишут на сайте компании.
Отменяются до следующих указаний поезда:
Напомним, ранее «Укрзалізниця» ограничила движение поездов между Херсоном и Николаевом.
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«Укрзалізниця» в связи с ситуацией в сфере безопасности отменяет поезд Киев-Сумы в обоих направлениях, а также ограничивает движение поезда Киев-Шостка до станции Нежин.
Об этом пишут на сайте компании.
Отменяются до следующих указаний поезда:
Напомним, ранее «Укрзалізниця» ограничила движение поездов между Херсоном и Николаевом.