«Укрзалізниця» в связи с ситуацией в сфере безопасности отменяет поезд Киев-Сумы в обоих направлениях, а также ограничивает движение поезда Киев-Шостка до станции Нежин.

Об этом пишут на сайте компании.

Отменяются до следующих указаний поезда:

№778/777 сообщением Киев — Шостка с 25 февраля в обоих направлениях;

№784/783 сообщением Киев — Шостка отменяется отправлением из Киева с 25 февраля, из Шостки – с 26 февраля;

№780/777 Киев — Сумы отменяется с 25 февраля в обоих направлениях.

При этом движение поезда №786/785 Киев — Шостка ограничивается станцией Нежин.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» ограничила движение поездов между Херсоном и Николаевом.