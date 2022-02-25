Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Польша предоставляет дополнительное оружие ВСУ, а также финансовую и гуманитарную помощь.

Об этом Дмитрий Кулеба пишет в Twitter.

— Польша оказывает практическую помощь: дополнительные оружие, деньги и гуманитарную помощь, — написал он после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Со своей стороны Дуда выразил восхищение поляков действиями Вооруженных Сил Украины, успешно отражающих агрессию РФ.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Польша передала Киеву военную помощь в виде гранатометов и касок.