В результате огнестрельного ранения погиб николаевский активист Александр Янцен.

Об этом сообщает «Корабелов.инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что он отправил семью в бомбоубежище, а сам пошел на помощь украинским военным. Вечером 26 февраля Александр Янцен перестал выходить на связь с родными.

Издание пишет, что тело николаевца с огнестрельным ранением было обнаружено недалеко от остановки общественного транспорта «Янтарная». Предварительно, активист погиб в результате перестрелки.

Александр Янцен известен в городе своей непримиримой позицией к адептам «русского мира». Именно он ударил в лицо приехавшего в 2014 году в Николаев Олега Царева.

Редакция НикВести выражает соболезнования родным, близким и друзьям Александра Янцена.