Евросоюз в понедельник ввёл санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против российского предпринимателя Алишера Усманова, владельцев консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Всего санкции ввели в отношении 26 россиян. Под санкции, в частности, попали основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, главный исполнительный директор компании ПАО "НК "Роснефть"" Игорь Сечин и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, совладелец аэропорта "Шереметьево" Александра Пономаренко.

.Согласно документу, помимо этого в санкционных списках - АО "СОГАЗ".

Как отмечается, санкции вступают в силу в день публикации соответствующего решения в Официальном журнале ЕС, то есть 28 февраля.

Также в санкционном списке оказались вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении актера и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна.