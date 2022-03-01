Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Президенты восьми стран Европейского Союза заявили, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС.
Письмо лидеров опубликовано на сайте президента Литвы Гитанаса Науседы.
Под письмом стоят подписи президентов Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении.
Лидеры призывают страны-члены Союза оказать самую высокую политическую поддержку Украине, а также дать возможность руководящим институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открытия процесса переговоров.
Ранее сегодня президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Президенты восьми стран Европейского Союза заявили, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС.
Письмо лидеров опубликовано на сайте президента Литвы Гитанаса Науседы.
Под письмом стоят подписи президентов Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении.
Лидеры призывают страны-члены Союза оказать самую высокую политическую поддержку Украине, а также дать возможность руководящим институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открытия процесса переговоров.
Ранее сегодня президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.