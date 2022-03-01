З метою забезпечення громадської безпеки і правопорядку в Миколаївській області, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підписав розпорядження від 28.02.2022 № 72-р про заборону продажу алкогольних напоїв.

Так, на період воєнного стану в Україні на території Миколаївської області з 28 лютого забороняється продаж алкогольних напоїв.

Начальникам військових районних адміністрацій, сільським, селищним, міським головам доручено забезпечення виконання цього розпорядження.