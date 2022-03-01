Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
З метою забезпечення громадської безпеки і правопорядку в Миколаївській області, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підписав розпорядження від 28.02.2022 № 72-р про заборону продажу алкогольних напоїв.
Так, на період воєнного стану в Україні на території Миколаївської області з 28 лютого забороняється продаж алкогольних напоїв.
Начальникам військових районних адміністрацій, сільським, селищним, міським головам доручено забезпечення виконання цього розпорядження.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
З метою забезпечення громадської безпеки і правопорядку в Миколаївській області, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підписав розпорядження від 28.02.2022 № 72-р про заборону продажу алкогольних напоїв.
Так, на період воєнного стану в Україні на території Миколаївської області з 28 лютого забороняється продаж алкогольних напоїв.
Начальникам військових районних адміністрацій, сільським, селищним, міським головам доручено забезпечення виконання цього розпорядження.