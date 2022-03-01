Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Команда группы компаний «Прометей» создала в Николаеве центр помощи семьям сотрудников, которые находятся на объектах в регионах.
Об этом сотрудники сообщили НикВести.
Указано, что несмотря на представленность почти в каждом регионе Украины, команда функционирует слаженно и системно для обеспечения безопасности своих сотрудников.
— Сегодня во всех уголках Украины ведутся бои, слышны выстрелы и взрывы. Вооруженные Силы Украины отчаянно и храбро отстаивают свободу нашей родной земли. Каждый из нас, кто непосредственно не задействован в боевых действиях, оказываем поддержку тем, кому она нужна. Кто-то — непосредственно помощью в адрес ВСУ и Сил территориальной обороны, кто-то — путем взятия на себе ответственности за жизнь и безопасность других людей, — пишут в ГК «Прометей».
Кроме того, силами компаний:
Также «Прометей» плотно сотрудничает с Вооруженными силами, территориальной обороной и местными властями регионов. С их представителями организована коммуникация для решения острых текущих проблем военного времени.
— Собственник Группы Компаний «Прометей» Рафаель Гороян продолжает находится в стране вместе со своей семьей и не намерен ее покидать. На ежедневной основе им проводятся совещания для обсуждения рабочих вопросов и поддержания боевого духа своей Команды. ГК «Прометей» призывает всех не паниковать. Мы должны помнить, что совсем скоро это военное время станет «вчера», станет прошлым и «убежав» сейчас, мы отдаляем этот момент! Слава Украине! Героям Слава, — добавили в публикации.
Ранее глава правления группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян призвал украинцев сохранять спокойствие и быть готовыми защитить землю в тяжелое время.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Команда группы компаний «Прометей» создала в Николаеве центр помощи семьям сотрудников, которые находятся на объектах в регионах.
Об этом сотрудники сообщили НикВести.
Указано, что несмотря на представленность почти в каждом регионе Украины, команда функционирует слаженно и системно для обеспечения безопасности своих сотрудников.
— Сегодня во всех уголках Украины ведутся бои, слышны выстрелы и взрывы. Вооруженные Силы Украины отчаянно и храбро отстаивают свободу нашей родной земли. Каждый из нас, кто непосредственно не задействован в боевых действиях, оказываем поддержку тем, кому она нужна. Кто-то — непосредственно помощью в адрес ВСУ и Сил территориальной обороны, кто-то — путем взятия на себе ответственности за жизнь и безопасность других людей, — пишут в ГК «Прометей».
Кроме того, силами компаний:
Также «Прометей» плотно сотрудничает с Вооруженными силами, территориальной обороной и местными властями регионов. С их представителями организована коммуникация для решения острых текущих проблем военного времени.
— Собственник Группы Компаний «Прометей» Рафаель Гороян продолжает находится в стране вместе со своей семьей и не намерен ее покидать. На ежедневной основе им проводятся совещания для обсуждения рабочих вопросов и поддержания боевого духа своей Команды. ГК «Прометей» призывает всех не паниковать. Мы должны помнить, что совсем скоро это военное время станет «вчера», станет прошлым и «убежав» сейчас, мы отдаляем этот момент! Слава Украине! Героям Слава, — добавили в публикации.
Ранее глава правления группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян призвал украинцев сохранять спокойствие и быть готовыми защитить землю в тяжелое время.