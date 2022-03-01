У цей час для громадян діють певні обмеження, потрібні задля їхньої безпеки. У визначений час жителям міста необхідно залишатися вдома, а якщо пролунають сирени – спуститися в укриття.

Також потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.

Контроль за дотриманням комендантської години здійснюється патрулями, які мають право затримати людину і перевірити документи.

У разі необхідності правоохоронці можуть проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян.

Під час комендантської години пересуватись містом можуть лише люди, які залучені в критичній інфраструктурі.

Миколаївська обласна військова адміністрація