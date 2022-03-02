Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал лидеров дружественных государств приехать в Киев на Марш солидарности с Украиной.

Об этом сообщается на сайте партии Европейская Солидарность,

— Призываю лидеров стран Евросоюза, США, Канады, других дружественных стран приехать в Киев и принять участие в Марше единства с Украиной. Это был бы мощный сигнал поддержки украинского народа и эти сложные времени, - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что Украина поступала так же, когда солидарности требовали наши друзья. В 2008 году президент Украины вместе с рядом коллег посетил Тбилиси, когда столица Грузии находилась под угрозой бомбардировки и вторжения.