Президент страны-агрессора России Владимир Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за санкций Запада против России на фоне развязанной им войны против Украины, сообщает CNN.

По информации источников телеканала, поведение главы Кремля становится все более непредсказуемым и иррациональным.

CNN получил копию документа, который раздали руководству более десяти разведок западных стран, в котором говорится, что Путин был чрезвычайно взбешен санкционными мерами, введенными правительствами стран Запада после начала российского вторжения в Украину, поскольку он почувствовал, что санкции ухудшили ситуацию гораздо быстрее, чем он надеялся, и вышли за рамки того, что он считал уместным.

Какие именно санкции так взбесили Путина, неизвестно.

По данным телеканала, объективное положение дел по российскому вторжению в Украину тщательно скрывается и замалчивается, даже среди «элиты» РФ.

Кроме того, отмечается, что источник информации мог передать все эти данные, чтобы повлиять и манипулировать политическим руководством США в принятии решений по России. Пока они не смогли подтвердить эти факты через другие источники или найти другие пути анализа настроения и психического состояния Путина.