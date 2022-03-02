Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Президент страны-агрессора России Владимир Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за санкций Запада против России на фоне развязанной им войны против Украины, сообщает CNN.
По информации источников телеканала, поведение главы Кремля становится все более непредсказуемым и иррациональным.
CNN получил копию документа, который раздали руководству более десяти разведок западных стран, в котором говорится, что Путин был чрезвычайно взбешен санкционными мерами, введенными правительствами стран Запада после начала российского вторжения в Украину, поскольку он почувствовал, что санкции ухудшили ситуацию гораздо быстрее, чем он надеялся, и вышли за рамки того, что он считал уместным.
Какие именно санкции так взбесили Путина, неизвестно.
По данным телеканала, объективное положение дел по российскому вторжению в Украину тщательно скрывается и замалчивается, даже среди «элиты» РФ.
Кроме того, отмечается, что источник информации мог передать все эти данные, чтобы повлиять и манипулировать политическим руководством США в принятии решений по России. Пока они не смогли подтвердить эти факты через другие источники или найти другие пути анализа настроения и психического состояния Путина.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Президент страны-агрессора России Владимир Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за санкций Запада против России на фоне развязанной им войны против Украины, сообщает CNN.
По информации источников телеканала, поведение главы Кремля становится все более непредсказуемым и иррациональным.
CNN получил копию документа, который раздали руководству более десяти разведок западных стран, в котором говорится, что Путин был чрезвычайно взбешен санкционными мерами, введенными правительствами стран Запада после начала российского вторжения в Украину, поскольку он почувствовал, что санкции ухудшили ситуацию гораздо быстрее, чем он надеялся, и вышли за рамки того, что он считал уместным.
Какие именно санкции так взбесили Путина, неизвестно.
По данным телеканала, объективное положение дел по российскому вторжению в Украину тщательно скрывается и замалчивается, даже среди «элиты» РФ.
Кроме того, отмечается, что источник информации мог передать все эти данные, чтобы повлиять и манипулировать политическим руководством США в принятии решений по России. Пока они не смогли подтвердить эти факты через другие источники или найти другие пути анализа настроения и психического состояния Путина.