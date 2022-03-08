Журналисты, режиссеры, пиар-менеджеры и работники других творческих профессий из Украины создали объединение «War Against War» совместно с Министерством культуры.

Об этом пишут на сайте ведомства.

Цель платформы «War Against War» — усилить противодействие откровенной лжи и пропаганде России.

— Украинцы наблюдают огромное количество информации, которую генерируют и создают волонтеры из разных сфер. И это очень важно, ведь все они усиливают информационное сопротивление нашей страны и показывают правду всему миру. Сегодня любой ролик или фото — это не просто контент. Это поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий российской федерации по отношению к Украине. И мы должны увеличивать их количество, чтобы не оставить врагу никакого шанса на пропагандистскую ложь, — прокомментировал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Так, информационные войска будут создавать видео и тексты на разных языках, рассчитанных на разную аудиторию: мир, Украина, Россия.

— Призываем украинских распространять ролики и тексты на всех доступных площадках. Сейчас для нашей страны очень важна информационная поддержка и солидарность в действиях. Все мы должны объединяться в информационном контексте этой кровавой войны. Единым фронтом легче побеждать, — сказано на сайте Минкульта.

Видео от украинских креативщиков уже транслировались по телеканалу национальным телемарафоном единых новостей #UAвместе. Также в своих соцсетях их публиковал Президент Украины Владимир Зеленский.

Указано, что приобщиться к распространению видеоконтента может каждый. Достаточно подписаться на официальные каналы информационного полка в социальных медиа и делиться материалами со своими родственниками, друзьями, поклонниками, а также со знакомыми, живущими за границей.

Деятельность ₩AW авторизована Офисом президента и Министерством культуры и информполитики.

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Кроме того, владельцам СМИ и представителям медиасообщества информационный полк предлагает приобщаться к сотрудничеству и информационной поддержке. Контактная форма для всех, у кого есть возможность способствовать дистрибуции видеоконтента — по ссылке.

Контактная форма для креативных команд, желающих сотрудничать с War Against War — также по ссылке.