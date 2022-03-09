Государственное бюро расследований в условиях военного положения устанавливает наличие в Украине имущества, принадлежащего стране-оккупанту, конфисковывает его на передает средства на нужды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Государственное бюро расследований устанавливает наличие в Украине имущества, принадлежащего стране-оккупанту и о его местонахождении, информируют военно-гражданские администрации и командование воинских частей.

За прошедшие сутки во взаимодействии с подразделениями Госпогранслужбы Украины пресечены 2 попытки незаконного перемещения товаров под видом гуманитарной помощи, ввоз коммерческих товаров на таможенную территорию Украины.

Кроме того, в пунктах пропуска западной границы обеспечено изъятие 24 грузовых транспортных средств с грузами для нужд обороны государства. Среди изъятого – запчасти для автомобилей, строительные материалы, пищевые продукты, электронное оборудование.