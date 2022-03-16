Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник рассмотрит резолюцию, частью которой является признание российской вооруженной агрессии против Молдовы в 1992 году, а также российской оккупации Приднестровья.

Об этом говорится в документе, которым располагает "Европейская правда".

Речь идет о проекте решения, которое имеет целью инициировать окончательное исключение России из Совета Европы и будет вынесено на голосование во вторник вечером.

К нему депутаты подали ряд поправок, одна из которых касается Приднестровья.

Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии, Турции предложили ассамблее официально признать российскую оккупацию части Молдовы. Решение предлагает задекларировать, что ранее "РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупацию ее Приднестровского региона".

По данным ЕП, на заседании комитета, рассматривавшего проект решения, эта поправка была принята единогласно – а значит, она наверняка войдет в финальный текст.

Это первое официальное признание Приднестровья "оккупированной территорией" на таком уровне. До сих пор в Совете Европы в качестве жестких формулировок речь шла о территории "под эффективным контролем РФ". А как правило, документы СЕ и других организаций вообще избегали формулировок о статусе.

Обращает внимание, что представители Молдовы не стали соавторами правки. Впрочем, исходя из единогласного голосования, возражать против признания оккупации они тоже не стали.