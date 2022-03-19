Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые та планирует передать Украине.
Об этом говорится на сайте Минобороны Нидерландов.
Отмечается, что системы Patriot установят неподалеку от авиабазы в Сляче, расположенной в центральной Словакии.
— Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. Patriot будут работать со середины апреля максимум 6 месяцев, — говорится в сообщении.
Ранее Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что Братислава готова передать Украине советскую систему ПВО С-300 при условии, что получит замену от союзников.
Отметим, президент Владимир Зеленский 16 марта во время своего выступления перед Конгрессом США призвал предоставить Украине С-300 и другие подобные системы для защиты от авиаударов российских оккупантов в качестве альтернативы закрытию неба.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые та планирует передать Украине.
Об этом говорится на сайте Минобороны Нидерландов.
Отмечается, что системы Patriot установят неподалеку от авиабазы в Сляче, расположенной в центральной Словакии.
— Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. Patriot будут работать со середины апреля максимум 6 месяцев, — говорится в сообщении.
Ранее Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что Братислава готова передать Украине советскую систему ПВО С-300 при условии, что получит замену от союзников.
Отметим, президент Владимир Зеленский 16 марта во время своего выступления перед Конгрессом США призвал предоставить Украине С-300 и другие подобные системы для защиты от авиаударов российских оккупантов в качестве альтернативы закрытию неба.