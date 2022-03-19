Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые та планирует передать Украине.

Об этом говорится на сайте Минобороны Нидерландов.

Отмечается, что системы Patriot установят неподалеку от авиабазы в Сляче, расположенной в центральной Словакии.

— Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. Patriot будут работать со середины апреля максимум 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что Братислава готова передать Украине советскую систему ПВО С-300 при условии, что получит замену от союзников.

Отметим, президент Владимир Зеленский 16 марта во время своего выступления перед Конгрессом США призвал предоставить Украине С-300 и другие подобные системы для защиты от авиаударов российских оккупантов в качестве альтернативы закрытию неба.