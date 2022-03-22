Во вторник, 22 марта, идет 27-й день полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в Украину.

Вчера, 21 марта, оккупанты снова обстреляли Николаев. В частности, авиаудар был нанесен по центру города. Бомбу сбросили на гостиницу «Ингул». Пострадал и жилой дом по соседству.

Также захватчики обстреляли психиатрическую больницу. Кроме того, в Корабельном районе вследствие попадания бомбы начался пожар на заправке, позже его ликвидировали. Жертвами стали трое мирных граждан, еще один человек госпитализирован.



По информации Генштаба, за предыдущие сутки в Украине было поражено более 9 воздушных целей врага: 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла сокрушительные удары по технике и живой силе оккупанта, вела воздушные бои и перехват воздушных целей. В Генштабе также отметили более активные действия авиации врага за последние сутки.

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В Николаевской области из-за обстрела 21 марта загорелась заправка, от полученных травм на месте погибли три человека, одна женщина госпитализирована. Об этом сообщает ГСЧС.

Директор программы исследования России в Центре военно-морской аналитики CNA Майкл Кофман считает, что атака российской армии на Николаев закончилась тем, чем и должна была закончиться: значительными потерями, оперативным поражением и откатом в сторону Херсона после украинской контратаки.

Стало известно, что для российских чиновников, блогеров и политтехнологов подготовили специальную методичку о том, как «правильно» комментировать для народа новости о войне в Украине и убитых российских солдатах.