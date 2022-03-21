В понедельник, 21 марта, в Украине идет 26-й день войны, которую начала Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 20 на 21 марта опубликовал новое видеообращение. В нем он рассказал, что премьер-министр Израиля Нафтали Бенет пытается найти переговорный путь с Россией.

Зеленский рассказал о том, что пока нет информации о числе выживших после российского удара по школе искусств в Мариуполе, где от бомбежек скрывались около 400 человек. Также он сообщил, что в Волчанском районе под Харьковом войска РФ захватили украинскую гуманитарную колонну.

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Вчера вследствие ракетного обстрела Корабельного района пострадал завод «Океан». Предприятие полностью обесточено. Сообщается о существенных повреждениях.

По состоянию на утро 21 марта вследствие вооруженной агрессии России в Украине погибли 115 детей. Пострадало 148 детей, из них 22 в Николаевской области. Такие цифры опубликовал Офис Генпрокурора Украины.

19 марта в Николаеве в результате обстрелов военніми РФ из установки «Смерч» получили ранения мужчина и его 8-летний сын.

В результате бомбардировок и обстрелов сейчас повреждено 530 учреждения образования, 72 из которых полностью уничтожены. Больше всего в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, были уничтожены и повреждены больше 40 учреждений для детей, среди них лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Утром у побережья Одессы прогремели взрывы, в акватории Черного моря было замечено два корабля РФ