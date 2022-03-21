Журналисты «Настоящего времени» побывали в Вознесенске и показали, как город встречал российскую армию.

Местные рассказывают, что Вознесенский район сейчас усыпан трупами российских солдат. Собирать тела не успевают.

— Российская Федерация — это трупы 200-е. Это те, которые наступали на Вознесенск. Но судьба распорядилась так, что они теперь идут грузом 200. По 20 лет пацаны, молодые парни, по документам видно, что молодые. Тут сейчас больше 10. Это те, что более-менее останки. Остальные… это разорванная техника, которую мы и Вооруженные силы разбили вместе, с техникой и сгорели. Есть такое, что собирать не успеваем. Так как их было много. Они все по периметру Вознесенского района так и лежат, — отметил военный с позывным «Призрак».

Трупы оккупантов пакуют в вагоны-рефрижераторы

Местный житель также рассказал, что российские солдаты, зайдя в Вознесенск, пытались прятаться во дворах частных домов.

— Орки заехали, снесли ворота, прятались. Разрушили котельную, нечем топить теперь. Что делать, я не знаю, — отметил он.

После атаки российских войск на Вознесенск по сети разлетелось видео, как пара мирных вознесенцев выгоняют оккупантов из своего двора. Супругов не испугали ни приказы захватчиков, ни оружие.

— Они кричали сперва: «Мужчина, выходи с поднятыми руками!». Мы с дома с женой вышли, они сказали: «Лежать!». Нельзя, наверное, говорить, как мы их послали. Русскими матами мы их встречали. Они думали, что нас напугают словами «лежать» и «руки вверх», мы их опять послали по-русски. Потом в воздух начали стрелять, чтобы нас типа напугать. Потом на жену наставили автомат, чтобы мы телефоны отдали. Жена сказала: «Через мой труп только». Ну потом немножко успокоились — один адекватный был и два придурка. Потом мы потихоньку их выгнали с нашего двора, и все, — рассказал Владимир Дашкар.

Еще одна жительница Вознесенска отмечает особую жестокость, которую проявляли оккупанты.

— Даже я не могу сказать на них «военные». Суки, у меня слов нет просто. Наверное, Путин и его помощники решили, что мы не должны существовать, мы жить не должны. Они не жалели ни мирных жителей, ни детей, — говорит Елена Гаенко.

По словам мэра Вознесенска Евгения Величко, в районе от обстрелов значительные повреждения получили 143 объекта. На данный момент критическая инфраструктура восстановлена. В то же время власти и военные предпринимают меры, чтобы ограничить доступ российских войск к городу.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. По словам украинской стороны, позиция России значительно смягчилась.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска россии за первые 20 дней своего вторжения в Украину использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

При этом в Генштабе предупредили о возможном использовании российско-оккупационными войсками высокоточного оружия. В частности, речь идет о применении гиперзвуковых ракетных систем «Кинжал» и«Бастион».

За последние сутки российские войска снизили интенсивность нанесения ударов авиацией. Сейчас противник активизировал использование беспилотников, пытаясь таким образом оценить результаты нанесенных ракетно-бомбовых ударов.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Утром 18 марта оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

В Генштабе сообщили, что за двое суток на Николаевском направлении подразделения, укомплектованные РФ мобилизованными из ДНР, понесли большие потери. В боях погибли более 200 оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

В то же время населенные пункты, расположенные на трассе Херсон-Николаев пребывают в сложном положении, жителям необходима помощь и эвакуация.