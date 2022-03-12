Идет третья неделя, как Россия напала на Украину. Оккупанты продолжают бомбить украинские города с воздуха и артиллерии, уничтожая жилые дома, объекты социальной сферы и инфраструктуры. При этом противник несет значительные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и полиции, участвующих в городских боях. Этой ночью под обстрел российских оккупантов попал Николаев.

Были обстреляны гражданские объекты: жилые дома, больницы, котельные, автомобили. «Стреляют по городу мрази с северо-восточной стороны. Информации о жертвах нет, один человек пострадал. Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают своё перемещение», - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили о том, что Россия продолжает наступательную операцию против Украины, применяя коварные методы в попытках привлечь Беларусь к войне в нашей стране.

Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал. Коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России.

Генштаб отмечает, что россияне удерживают позиции около Южного Буга в Николаевской области. Ведутся бои за Мариуполь и Северодонецк, перебрасываются подкрепления к Сумам, армия РФ пытается заблокировать Чернигов.

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Начальник Николаевского облздрава Максим Безносенко показал последствия ночного обстрела, под который попали областная офтальмонолия и центр эстренной медицинской помощи.

В офтальмонологии пострадали 36 окон. В центре экстренной медицины также пострадало админздание и автомобили скорой медицинской помощи в Николаеве. Информации о пострадавших нет.

В Баштанском районе ВСУ взяли в кольцо российские оккупацинные войска, - пишет Суспільне со ссылкой на представителя ВСУ. По его словам, украинские военные уничтожили понтонную переправу и зажали врага между двумя трассами, лишив возможности передвигаться. В это же время по позициям россиян работала украинская артиллерия.

Утром россияне продолжили обстреливать жилые дома Николаева ракетами РСЗО. Люди публикуют фото и видео осколков кассетных снарядов, попавших в их квартиры и частные дома. Микрорайон города не указываем по понятным причинам.

ВСУ сдерживают наступление врага по всем направлениям – оперативная сводка Генштаба по состоянию на 6:00 12 марта

В Полесском, Северском, Южнобужском противник остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на других враг существенно снизил темпы продвижения

С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями ВСУ, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

ВСУ в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск