Депутат Николаевского городского совета Артем Ильюк заявил, что после решения СНБО о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», одноименной фракции в горсовете, которую он возглавлял, больше не существует, ни де-факто, ни де-юре.

Отвечая на вопросы корреспондента НикВести он заявил, что всегда занимал последовательную проукраинскую позицию, начиная от признания России агрессором в 2014 году, заканчивая сейчас помощью ВСУ и николаевцам.

— Если вспомнить с чего мы начинали нашу работу, нашу избирательную кампанию, то первое, что мы сделали – отремонтировали стеллы на въезд в город, установили там украинские флаги и флаг нашего города. Это была четкая позиция. Поэтому невозможно себе представить, меня как для человека и моей команды с четкой проукраинской позицией, человека, который ещё в 2014 году голосовал за признание России агрессором, меня как соавтора закона, который был направлен на защиту «Зори»-«Машпроект» от финансовой кабалы Российской Федерации, – мне, наверное, тяжело представить, чтобы меня взяли в какую-то якобы пророссийскую партию, - сказал Артем Ильюк.

По его мнению, в военное время нет места вопросам политики.

— Сейчас бегают с лозунгами какими-то – там о роспуске фракций, ещё что-то. Но чтобы распустить фракцию, её надо иметь. После запрета партии её и де-факто, и де-юре не существует. Есть просто депутаты городского совета. Решения о роспуске оглашается на сессии, а они сегодня не собираются. Послушайте, мы живем сейчас в военное время. Какие группы? Какие фракции? Какие депутаты? Сегодня вообще не существует политиков и депутатов. Сейчас все николаевцы служат городу, и я сегодня, как и все жители города просто рядовой человек. Надо сохранить город, накормить голодных, купить лекарства, обеспечить детей, солдатам купить экипировку – вот об этом сейчас все думают, а не о фракциях, судах, роспуске или каких-то мандатах, - сказал Артем Ильюк.

Он рассказал, что сегодня находится в постоянной связи с 12 депутатами, которые вместе с ним в одной команде были избраны в Николаевский горсовет.

— Если мы представим, что собралась сессия городского совета, то там у меня есть команда из 12 человек, которая со мной зашла, которую я рекомендовал. Конечно, мы организуем группу, - добавил Артем Ильюк.

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность политических партий «ОПЗЖ», «Партия Шария» и ряда других на время военного положения.