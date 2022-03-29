Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
29 марта идут 34 сутки противостояния украинского народа масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Оккупанты продолжаю подло наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируются на хранилищах горючего, чтобы усложнить обеспечение и создать условия для гуманитарного кризиса.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка. Данные о пострадавших, жертвах и повреждениях уточняются.
09:07 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что избежал обстрела, поскольку проспал начало рабочего дня.
08:25 Последствия вчерашнего обстрела Николаева. Повреждена теплосеть Николаевоблэнерго, в домах взрывной волной выбиты стёкла.
08:00 С первых дней полномасштабной российской агрессии против Украины сеть кофеен Coffee Go бесплатно угощает кофе наших воинов.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
29 марта идут 34 сутки противостояния украинского народа масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Оккупанты продолжаю подло наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируются на хранилищах горючего, чтобы усложнить обеспечение и создать условия для гуманитарного кризиса.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка. Данные о пострадавших, жертвах и повреждениях уточняются.
09:07 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что избежал обстрела, поскольку проспал начало рабочего дня.
08:25 Последствия вчерашнего обстрела Николаева. Повреждена теплосеть Николаевоблэнерго, в домах взрывной волной выбиты стёкла.
08:00 С первых дней полномасштабной российской агрессии против Украины сеть кофеен Coffee Go бесплатно угощает кофе наших воинов.