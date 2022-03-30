Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
30 марта идет 35 день противостояния украинцев полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
29 марта в Турции прошел очередной раунд переговоров между Украиной и РФ по завершению войны. После встречи представитель минобороны обороны России заявил о том, что было принято решение «кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении».
В то же время в Генштабе ВСУ отмечают о перебрасывании российских войск их других регионов. В частности, около 2 тысяч личного состава перевели из Цхинвальского региона Грузии (Южная Осетия).
В Николаеве продолжаются спасательные работы в здании областной государственной администрации. Спасатели работают посменно. Из-под завалов достали тела 12 погибших, 33 человека пострадали в результате авиаудара, 18 из них тоже оказались под завалами и были спасены.
Обновляется
09:36 Спасатели продолжают поисково-спасательные работы после попадания вражеской ракеты в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации. По состоянию на 8:00 часов работы продолжаются. Из-под завалов изъяты тела 12 погибших, 33 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, которые были переданы бригадам скорой медицинской помощи).
09:17 Раде предлагают запретить деятельность Московского патриархата на территории Украины. Инициатор законопроекта — нардеп Оксана Савчук (внефракционная, член ВО «Свобода»).
Согласно документу, вся церковная собственность Русской православной церкви в Украине и религиозных организаций, являющихся частью РПЦ в Украине, в том числе Киевской митрополии УПЦ, в течение 48 часов после вступления в силу закона — национализируется.
08:45 Убытки инфраструктуры Украины за месяц войны оценивают в 500 миллиардов долларов.
08:11 Российский олигарх, владелец Николаевского глиноземного завода Олег Дерипаска проиграл апелляцию о снятии санкций США. Апелляционный суд округа Колумбия полностью отклонил её. Доводы олигарха не сочли обоснованными.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
30 марта идет 35 день противостояния украинцев полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
29 марта в Турции прошел очередной раунд переговоров между Украиной и РФ по завершению войны. После встречи представитель минобороны обороны России заявил о том, что было принято решение «кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении».
В то же время в Генштабе ВСУ отмечают о перебрасывании российских войск их других регионов. В частности, около 2 тысяч личного состава перевели из Цхинвальского региона Грузии (Южная Осетия).
В Николаеве продолжаются спасательные работы в здании областной государственной администрации. Спасатели работают посменно. Из-под завалов достали тела 12 погибших, 33 человека пострадали в результате авиаудара, 18 из них тоже оказались под завалами и были спасены.
Обновляется
09:36 Спасатели продолжают поисково-спасательные работы после попадания вражеской ракеты в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации. По состоянию на 8:00 часов работы продолжаются. Из-под завалов изъяты тела 12 погибших, 33 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, которые были переданы бригадам скорой медицинской помощи).
09:17 Раде предлагают запретить деятельность Московского патриархата на территории Украины. Инициатор законопроекта — нардеп Оксана Савчук (внефракционная, член ВО «Свобода»).
Согласно документу, вся церковная собственность Русской православной церкви в Украине и религиозных организаций, являющихся частью РПЦ в Украине, в том числе Киевской митрополии УПЦ, в течение 48 часов после вступления в силу закона — национализируется.
08:45 Убытки инфраструктуры Украины за месяц войны оценивают в 500 миллиардов долларов.
08:11 Российский олигарх, владелец Николаевского глиноземного завода Олег Дерипаска проиграл апелляцию о снятии санкций США. Апелляционный суд округа Колумбия полностью отклонил её. Доводы олигарха не сочли обоснованными.