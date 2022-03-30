30 марта идет 35 день противостояния украинцев полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

29 марта в Турции прошел очередной раунд переговоров между Украиной и РФ по завершению войны. После встречи представитель минобороны обороны России заявил о том, что было принято решение «кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении».

В то же время в Генштабе ВСУ отмечают о перебрасывании российских войск их других регионов. В частности, около 2 тысяч личного состава перевели из Цхинвальского региона Грузии (Южная Осетия).

В Николаеве продолжаются спасательные работы в здании областной государственной администрации. Спасатели работают посменно. Из-под завалов достали тела 12 погибших, 33 человека пострадали в результате авиаудара, 18 из них тоже оказались под завалами и были спасены.

Онлайн-репортаж

Обновляется

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы после попадания вражеской ракеты в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации. По состоянию на 8:00 часов работы продолжаются. Из-под завалов изъяты тела 12 погибших, 33 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, которые были переданы бригадам скорой медицинской помощи).

Раде предлагают запретить деятельность Московского патриархата на территории Украины. Инициатор законопроекта — нардеп Оксана Савчук (внефракционная, член ВО «Свобода»).

Согласно документу, вся церковная собственность Русской православной церкви в Украине и религиозных организаций, являющихся частью РПЦ в Украине, в том числе Киевской митрополии УПЦ, в течение 48 часов после вступления в силу закона — национализируется.

Убытки инфраструктуры Украины за месяц войны оценивают в 500 миллиардов долларов.

Российский олигарх, владелец Николаевского глиноземного завода Олег Дерипаска проиграл апелляцию о снятии санкций США. Апелляционный суд округа Колумбия полностью отклонил её. Доводы олигарха не сочли обоснованными.