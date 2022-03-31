31 марта идет 36 день полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Как сообщают в Генштабе, морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава для участия в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. Отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы.
В то же время руководство РФ рассматривает вопрос о формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти, а на территории Беларуси зафиксировано перемещение техники РФ, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва.
В Николаеве предыдущие сутки прошли относительно спокойно. Часть населенных пунктов на востоке области остаются оккупированными. Поисково-спасательные работы в здании Николаевской облгосадминистрации безостановочно ведутся уже двое суток. По состоянию на утро 31 марта, погибли 16 человек, из них 1 — в реанимации.
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09:52 Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:
09:15 По состоянию на 7:00 31 марта в результате авиаудара по Николаевской ОГА погибли 16 человек, из них 1 — в реанимации, сообщили в ГСЧС. Поисковые работы шли всю ночь и продолжаются сейчас.
08:30 Переговоры украинской и российской делегаций возобновятся 1 апреля в онлайн формате, сообщил Давид Арахамия.
По его словам, через неделю делегации наработают более согласованный проект договора для дальнейшей встречи президентов стран.
31 марта идет 36 день полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Как сообщают в Генштабе, морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава для участия в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. Отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы.
В то же время руководство РФ рассматривает вопрос о формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти, а на территории Беларуси зафиксировано перемещение техники РФ, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва.
В Николаеве предыдущие сутки прошли относительно спокойно. Часть населенных пунктов на востоке области остаются оккупированными. Поисково-спасательные работы в здании Николаевской облгосадминистрации безостановочно ведутся уже двое суток. По состоянию на утро 31 марта, погибли 16 человек, из них 1 — в реанимации.
Обновляется
09:52 Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:
09:15 По состоянию на 7:00 31 марта в результате авиаудара по Николаевской ОГА погибли 16 человек, из них 1 — в реанимации, сообщили в ГСЧС. Поисковые работы шли всю ночь и продолжаются сейчас.
08:30 Переговоры украинской и российской делегаций возобновятся 1 апреля в онлайн формате, сообщил Давид Арахамия.
По его словам, через неделю делегации наработают более согласованный проект договора для дальнейшей встречи президентов стран.