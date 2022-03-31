Фото: Елена Костюченко, «Новая газета»

31 марта идет 36 день полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Как сообщают в Генштабе, морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава для участия в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. Отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы.

В то же время руководство РФ рассматривает вопрос о формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти, а на территории Беларуси зафиксировано перемещение техники РФ, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва.

В Николаеве предыдущие сутки прошли относительно спокойно. Часть населенных пунктов на востоке области остаются оккупированными. Поисково-спасательные работы в здании Николаевской облгосадминистрации безостановочно ведутся уже двое суток. По состоянию на утро 31 марта, погибли 16 человек, из них 1 — в реанимации.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:

По состоянию на 7:00 31 марта в результате авиаудара по Николаевской ОГА погибли 16 человек, из них 1 — в реанимации, сообщили в ГСЧС. Поисковые работы шли всю ночь и продолжаются сейчас.

Переговоры украинской и российской делегаций возобновятся 1 апреля в онлайн формате, сообщил Давид Арахамия.

По его словам, через неделю делегации наработают более согласованный проект договора для дальнейшей встречи президентов стран.