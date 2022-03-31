Уже больше месяца в Украине идет война, которую начала своим вторжением Российская Федерация. Оккупанты побывали на территории Николаевской области, занимают села, обстреливают населенные пункты и получают соответствующие ответные удары от Вооруженных Сил Украины.

Фотокорреспондент НикВести Владислав Казьмин посетил село Кашперо-Николаевку в Николаевской области, где были российские военные, а также побывал на местах, где размещалась база россиян.

Далее на фото трасса Николаев - Кропивницкий, прямое попадание в гражданское авто.

Напомним, что 8 марта на трассе по пути из Николаева в сторону Кропивницкого российские военные обстреляли смену воспитателей детского дома. После обстрела микроавтобус, маркированный знаками «красного креста», загорелся. Трое женщин скончались. Подробности обстрела.

— Я до этого ездил по селам, и видел, что разруха была в таких далеких селах, то сейчас там вообще все разрушено. В селе Кашперо-Николаевка всего три улицы. И сейчас одна из этих улиц полностью разрушена: столбы повалены, поврежденные электропровода, полностью разрушенные дома были. Это не укладывается в голове, что они после себя оставляют, - рассказывает журналист.

Село Кашперо-Николаевка было основано в 1778 году, находится в Баштанском районе Николаевской области. Согласно переписи населения Украины 2001 года в селе жило 513 человек. Российское подразделене, пересекшее границу Николаевской области, понесло серьезные потери как в технике, так и в живой силе у села Кашперо-Николаевка Баштанского района. Победа осталась за Украиной.

В селе прямо у жилых домов мы видим три единицы разбитой вражеской техники: два КАМАЗа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оккупанты в селе чувстовали себя как дома. Поселились они в самом лучшем доме в селе - он принадлежит местному фермеру. Рядом с домом была техника для обработки полей.

— Вот так они нас спасали, выручали… У нас тут кадыровцы были, чтобы вы понимали, - рассказывает хозяйка дома, показывая беспорядок, который после себя оставили оккупанты, жившие в нем.

На подъездах к селу в лесопосадках, а также на местной ферме была вражеская техника. На фото видно то, что осталось от военной техники.

Все свидетельствует о том, что российские оккупанты бросали все в один момент. Повсюду разбросано много одежды, личных вещей. В одном месте была найдена сумка для предметов личной гигиены, которые они с собой не забрали. Оккупанты побросали все свои вещи и впопыхах покидали позиции.

К примеру, в разбитой вражеской технике были найдены документы, среди которых конспект лекций одного из военнослужащих Российской Федерации.

Российским солдатам перед тем, как отправить воевать в Украину, во время учений провели урок «военно-политической подготовки», где они учили биографию Владимира Путина и прививали себе любовь к знаниям, истории, государству и власти.

Помимо рабочей тетради, были найдены и другие документы российских солдат. В частности, там была автобиография командира 1ВВР роты РЭБ РБ, в/ч 74814, старшего лейтенанта Максима Слепченко 1988 года рождения из Краснодарского края, город Армавир. Там же были данные кредитной карточки ВТБ Банка на имя Максима Слепченко, выписки из приказов о проведенных в декабре учениях на войсковом стрельбище полигона «Николо-Александровский» войсковой части 74814, контрольная карточка зачетных учебных и боевых стрельб зенитной ракетной артиллерийской батареи зенитного дивизиона 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады 49 ОА Южного военного округа.

Также были найдены продукты и индивидуальныйрацион питания, активированный уголь, спички, печение, портативный разогреватель и даже вещи российских солдат.

Этот российский КАМАЗ надписью «Z» украинским бойцам удалось починить в поле и он своим ходом поехал:

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.

Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.

Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Известно уже о 20 погибших, поисково-спасательные работы продолжаются.

Владислав Казьмин, Катерина Середа, НикВести