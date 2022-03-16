Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко пообщалась с водителем расстрелянного российскими солдатами под Николаевом микроавтобуса, который перевозил воспитатательниц приюта, и рассказала страшные подробности произошедшего.

Об этом она рассказала в интервью российской журналистке Юлии Латыниной в YouTube.

Напомним, 8 марта на трассе по пути из Николаева в сторону Кропивницкого российские военные обстреляли смену воспитателей детского дома. После обстрела микроавтобус, маркированный знаками «красного креста», загорелся. Трое женщин скончались.

Елена Костюченко рассказала, что это были воспитатели «Центра социально-психологической реабилитации», в котором находятся 93 ребенка от 3 до 18 лет. Это социальные сироты — их родители о них заботиться не могут. Когда началась война, детей эвакуировали в Антоновку, село в 67 километрах от города в сторону Кропивницкого.

Чуть больше недели назад рядом с селом стали российские военные.

8 марта в 9:20 утра российскими военными была расстреляна машина, которая везла смену воспитателей в детский приют. Трое женщин погибло, двое женщин были ранены. Водитель, который тоже был ранен, но выжил и смог с оставшимися в живых женщинами обратно вернуться по трассе до украинского блок-поста.

В общении с журналисткой он довольно подробно рассказал о произошедшем. В частности, он детально описал знаки отличия, георгиевские ленточки, маркировку «Z» на технике, которая перегораживала дорогу.

— Он описывает лица людей, у меня нет оснований ему не доверять, тем более, что то направление действительно контролируется российскими военными. То есть, машина была расстреляна там, где украинских военных сейчас нет. Машина была маркирована красным крестом, это важно, понятно, что это не военная машина, - рассказала журналистка.

Утром микроавтобус проехал последний украинский блок-пост, 25 километров от блок-поста. Водитель увидел, что дорогу перегораживает техника, машина начала тормозить.

— Потом водитель говорит, что рядом с машиной «запрыгала» щебенка, он не слышал звуков выстрелов, но уже потом, когда все сопоставляли события, стало понятно, что это были предупредительные выстрелы. Так как водитель совершенно гражданский человек, он не понял, что это предупредительные выстрелы, он их не услышал. И после этого в машину, которая чуть-чуть скатилась или уже стояла, был нанесен удар. Непонятно из чего, но произошел взрыв в носовой части машины с правой стороны. Женщина, которая сидела у правой двери, у нее после этого взрыва, извините, отсутствовало лицо. Были убиты еще 2 женщины на втором сидении, и две женщины были ранены, - рассказала Елена Костюченко.

Водитель, когда случился взрыв, выскочил из машины, лег на асфальт, начал кричать, что там женщины. Потом всем велели выйти из машины, бросить телефоны на землю. Российские солдаты стали уверять водителя, что «Мы же тебя предупреждали, мы дали предупредительные выстрелы».

— Они помогли перевязать одну из раненных женщин, которая была тяжелее ранена. Они были очень спокойные, равнодушные, как говорит водитель, и никак не помогли потушить машину, где горели тела… Одно из тел удалось вытащить из машины, остальные два сгорели вместе с машиной. И дальше они просто пошли обратно. Убитых женщин звали Наталья Евгеньевна Михайлова, Елена Александровна Батыгина и Валентина Анатольевна Видющенко. Наталья Евгеньевна работала воспитательницей, ей бы исполнилось 50 лет этой весной. Елена Александровна работала кастеляншей, Валентина Анатольевна была помощницей воспитателя. Довольно жутко то, что так как эта трасса контролируется российскими военными, я не знаю как сейчас, но еще два дня назад тела женщин по-прежнему находились там. То, что осталось от тел. Потому что никак не удавалось договориться о том, чтобы эти тела забрать, - рассказала Елена Костюченко.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Идет четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира. Сейчас взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 135800 человек,

танков — 430 ед,

430 ед, боевых бронированных машин — 1375 ед,

1375 ед, артиллерийских систем — 190 ед,

190 ед, РСЗО — 70 ед,

70 ед, средства ПВО — 43 ед,

43 ед, самолетов — 84 ед,

84 ед, вертолетов — 108 ед,

108 ед, автомобильной техники — 819 ед,

819 ед, корабли/катера — 3 ед,

3 ед, цистерн с ГСМ — 60,

60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 11.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Сейчас в населенные пункты Николаевского и Баштанского районов готовят пустить транспорт, который привезет людям гуманитарную помощь, а также эвакуирует тех, кто в этом нуждается.