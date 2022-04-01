Разбитая российская техника на полях Николаевщины, фото: Владислав Казьмин

1 апреля идут 37 сутки противостояния украинского народа масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По информации Генштаба, наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Беларусью. При этом враг концентрирует силы на Востоке Украины.

Войска РФ покинули территорию Чернобыльской АЭС, однако враги забрали с собой украинских нацгвардейцев, которых держали в плену с 24 февраля. В то же время «Энергоатом» сообщил, что российские солдаты получили значительные дозы радиационного облучения, окапываясь и укрепляясь в Рыжем лесу — самой «грязной» части «зоны отчуждения». Вице-премьер Ирина Верещук предложила за это номинировать их на премию Дарвина.

В Николаеве ночь прошла относительно спокойно. На территории области, в частности в Николаевском районе, были зафиксированы обстрелы со стороны врага. Поисково-спасательные работы на руинах облгосадминистрации все еще продолжаются. По состоянию на утро, известно уже о 24 погибших в результате ракетного удара.

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С начала войны в Украине погибли 153 ребенка и более 245 получили ранения. Об этом сообщает офис генерального прокурора в своем Telegram.

— Почти 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 153 погибли и более 245 ранены, — говорится в сообщении.

Утром 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли авиаудар.Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что в результате пожара пострадали двое человек.

«Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — написал он.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал николаевцев, которые выехали из города с началом войны, пока не спешить возвращаться домой.

— Тем, кто остался — надо работать. Тем, кто сегодня находится за границей — пока не стоит возвращаться. Потому что вы приедете, прилетит сюда бомба. Потерпите уже, оттесним их (россиян, — прим.) туда до Херсона, и тогда…, — сказал Александр Сенкевич.

Около 400 тысяч украинцев были насильно вывезены в Россию во время войны, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

В течение суток из Херсона в сторону Николаева удается эвакуироваться нескольким десяткам человек на личном транспорте, сообщил глава Красного Креста в Николаеве Андрей Скороход.

В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации — 83 миллиона гривен, 62 из которых — разрушения жилого сектора.