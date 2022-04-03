3 апреля идут 38 сутки противостояния украинского народа вооруженной российской агрессии. Как сообщают в Генштабе, продолжается отвод оккупационных войск по отдельным направлениям.
В то же время, рано утром в Одессе прозвучали взрывы, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук просит одесситов оставаться в укрытиях. Выяснилось, что оккупанты нанесли по городу ракетный удар, сообщает Оперативное командование Юг.
В Николаеве ночь была спокойной, продолжаются поисковые работы в здании разрушенной Николаевской облгосадминистрации.
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09:44 158 детей погибли и более 258 получили ранения в Украине из-за вооруженной агрессии РФ по состоянию на 3 апреля.
09:27 Британская разведка о ситуации в зоне боевых действий на 3 апреля:
08:55 Российская сторона в ходе видеоконференции в пятницу подтвердила, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле на этой неделе, готовы для обсуждения президентами Украины и России, заявил в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.
08:30 Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. Советник главы ОП Михаил Подоляк тоже сообщил, что у многих расстрелянных оккупантами жертв завязаны руки. Речь идет о безоружных мужчинах, которых убили россияне.
3 апреля идут 38 сутки противостояния украинского народа вооруженной российской агрессии. Как сообщают в Генштабе, продолжается отвод оккупационных войск по отдельным направлениям.
В то же время, рано утром в Одессе прозвучали взрывы, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук просит одесситов оставаться в укрытиях. Выяснилось, что оккупанты нанесли по городу ракетный удар, сообщает Оперативное командование Юг.
В Николаеве ночь была спокойной, продолжаются поисковые работы в здании разрушенной Николаевской облгосадминистрации.
Обновляется
09:44 158 детей погибли и более 258 получили ранения в Украине из-за вооруженной агрессии РФ по состоянию на 3 апреля.
09:27 Британская разведка о ситуации в зоне боевых действий на 3 апреля:
08:55 Российская сторона в ходе видеоконференции в пятницу подтвердила, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле на этой неделе, готовы для обсуждения президентами Украины и России, заявил в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.
08:30 Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. Советник главы ОП Михаил Подоляк тоже сообщил, что у многих расстрелянных оккупантами жертв завязаны руки. Речь идет о безоружных мужчинах, которых убили россияне.