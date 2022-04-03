Фото: Tyler Hicks, NYT

3 апреля идут 38 сутки противостояния украинского народа вооруженной российской агрессии. Как сообщают в Генштабе, продолжается отвод оккупационных войск по отдельным направлениям.

В то же время, рано утром в Одессе прозвучали взрывы, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук просит одесситов оставаться в укрытиях. Выяснилось, что оккупанты нанесли по городу ракетный удар, сообщает Оперативное командование Юг.

В Николаеве ночь была спокойной, продолжаются поисковые работы в здании разрушенной Николаевской облгосадминистрации.

Онлайн-репортаж

Обновляется

158 детей погибли и более 258 получили ранения в Украине из-за вооруженной агрессии РФ по состоянию на 3 апреля.

Британская разведка о ситуации в зоне боевых действий на 3 апреля:

Несмотря на российские усилия по уничтожению украинской ПВО, Украина продолжает создавать серьёзные проблемы для российских воздушных и ракетных операций. Российские самолёты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности;

Усилия РФ по установлению широкого контроля над воздухом серьёзно подорваны, что существенно повлияло на её способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов;

Российские военно-морские силы продолжают блокировать украинское побережье на Черном и Азовском морях, препятствуя пополнению запасов Украины морскими путями;

РФ по-прежнему может попытаться высадить морской десант, но операция будет сопряжена с большим риском из-за подготовленности украинских военных;

За прошедшую неделю наблюдалась повышенная активность российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, в результате того, что РФ сосредотачивает свои военные действия в этом районе.

Российская сторона в ходе видеоконференции в пятницу подтвердила, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле на этой неделе, готовы для обсуждения президентами Украины и России, заявил в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. Советник главы ОП Михаил Подоляк тоже сообщил, что у многих расстрелянных оккупантами жертв завязаны руки. Речь идет о безоружных мужчинах, которых убили россияне.