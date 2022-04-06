Умер известный николаевский художник Валентин Меркулов.

Об этом в Facebook сообщил Андрей Анкосси.

— Перестало биться сердце Меркулова Валентина Николаевича, Великого Художника, друга, прекрасного Человека. Невосполнимая потеря. Светлая память о тебе, навсегда в наших сердцах. Спи спокойно, Друг, — написал он.

Валентин Меркулов украинский художник, участник областных, всеукраинских и международных выставок и пленэров, член Координационного совета международного фонда «Культурное достояние» Юга Украины.

Родился 1 апреля 1957 года в Николаеве. Окончил художественно-графический отдел Одесского педагогического института (сейчас университета) по специальности учитель чертежа и рисования. С 1987 года участвовал в международных, республиканских и областных выставках (Украина(Киев, Николаев), Польша(Ярославль), Германия(Хеннеф), был иллюстратором детских книг. Его работы хранятся: в частных коллекциях Украины, России, США, Германии, Франции, Швейцарии, Израиля, Ямайки, Аргентины.

Редакция НикВестей выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина Меркулова.