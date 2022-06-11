Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий прокомментировал заявления, звучащие от западных стран, о необходимости «сохранения лица» президента России Владимира Путина. Он предложил им отдать россии свои территории.

Свою позицию он высказал в интервью «Укринформу».

По мнению посла, Россия сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут оказывать давление с целью пойти на уступки Владимиру Путину.

— Ведь что для них Донбасс или Луганщина? Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи, — заявил польский дипломат.

Бартош Цихоцкий отметил, что Польша делает все возможное, чтобы страны-союзницы не сошли с дистанции и продолжали поддерживать Украину в долгой войне.

— Но надо понимать, что мы не в центре внимания многих столиц, — отметил дипломат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон предлагал Украине частично пожертвовать своим суверенитетом, чтобы глава РФ Владимир Путин сохранил свое лицо.