Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий прокомментировал заявления, звучащие от западных стран, о необходимости «сохранения лица» президента России Владимира Путина. Он предложил им отдать россии свои территории.
Свою позицию он высказал в интервью «Укринформу».
По мнению посла, Россия сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут оказывать давление с целью пойти на уступки Владимиру Путину.
— Ведь что для них Донбасс или Луганщина? Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи, — заявил польский дипломат.
Бартош Цихоцкий отметил, что Польша делает все возможное, чтобы страны-союзницы не сошли с дистанции и продолжали поддерживать Украину в долгой войне.
— Но надо понимать, что мы не в центре внимания многих столиц, — отметил дипломат.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон предлагал Украине частично пожертвовать своим суверенитетом, чтобы глава РФ Владимир Путин сохранил свое лицо.
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий прокомментировал заявления, звучащие от западных стран, о необходимости «сохранения лица» президента России Владимира Путина. Он предложил им отдать россии свои территории.
Свою позицию он высказал в интервью «Укринформу».
По мнению посла, Россия сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут оказывать давление с целью пойти на уступки Владимиру Путину.
— Ведь что для них Донбасс или Луганщина? Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи, — заявил польский дипломат.
Бартош Цихоцкий отметил, что Польша делает все возможное, чтобы страны-союзницы не сошли с дистанции и продолжали поддерживать Украину в долгой войне.
— Но надо понимать, что мы не в центре внимания многих столиц, — отметил дипломат.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон предлагал Украине частично пожертвовать своим суверенитетом, чтобы глава РФ Владимир Путин сохранил свое лицо.