Австрия готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС только при условии, если такое же решение будет принято в отношении Молдовы и стран Западных Балкан. В то же время Дания будет принимать решение, учитывая заключение Еврокомиссии.

Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Негаммер, которого цитирует «Укринформ» со ссылкой на APA, а также министр иностранных дел Дании Эппе Кофод, которого цитирует «Европейская правда».

Так, Эппе Кофод отметил, что Дания поддерживает европейские устремления Украины, однако для окончательного решения по кандидатству ожидает вывод Еврокомиссии.

— Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии относительно того, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса, — рассказал Эппе Кофод.

Он также подчеркнул, что Дания «полностью сосредоточена на помощи Украине» в реформах, необходимых для получения статуса кандидата и сближения с ЕС.

— Украина принадлежит к европейской семье, — считает министр.

Также канцлер Австрии Карл Негаммер прокомментировал свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным: говорит, что для прекращения войны необходимо говорить со всеми ее сторонами.

Напомним, что Европарламент рекомендовал Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление.