С начала полномасштабного вторжения России в Польше трудоустроилось более 220 тысяч украинских женщин. Польский идентификационный код (PESEL) получили около 1,2 миллиона украинцев.

Об этом сообщила в эфире радио Warszawa министр семьи и социальной политики Польши Марлена Мальонг, пишет Bankier.pl.

— В Польше трудоустроилось уже более 220 тысяч женщин из Украины. Мы довольны этим, это хороший результат, – сказала Марлена Мальонг.

По ее словам, польский идентификационный код (PESEL) получили около 1,2 миллиона украинцев, 500 тысяч из них – женщины трудоспособного возраста.

— Это хорошие новости для нашего рынка труда. Все встречи, которые мы проводим с работодателями, ясно показывают, что нам нужны рабочие руки, — подчеркнула Марлена Мальонг.

Напомним, что согласно анализу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сейчас в европейских странах находится около 4,8 миллиона беженцев из Украины.