Россия заморозила проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок из-за дефицита пластика и чипов.

Выдавать цифровые паспорта в РФ планировалось с 2023 года, пишет Forbes.ru.

В России в связи с санкциями дефицит материалов для электронных носителей в будущем будет только усиливаться, считает источник, знакомый с деталями проекта. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов. Потому в правительстве РФ решили, что тратить дефицитные детали и материалы на электронные паспорта нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что российские войска испытывают острую нехватку разведывательных беспилотников. Для них также не хватает опытных специалистов.