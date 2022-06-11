Россия заморозила проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок из-за дефицита пластика и чипов.
Выдавать цифровые паспорта в РФ планировалось с 2023 года, пишет Forbes.ru.
В России в связи с санкциями дефицит материалов для электронных носителей в будущем будет только усиливаться, считает источник, знакомый с деталями проекта. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов. Потому в правительстве РФ решили, что тратить дефицитные детали и материалы на электронные паспорта нецелесообразно.
Ранее сообщалось, что российские войска испытывают острую нехватку разведывательных беспилотников. Для них также не хватает опытных специалистов.
Россия заморозила проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок из-за дефицита пластика и чипов.
Выдавать цифровые паспорта в РФ планировалось с 2023 года, пишет Forbes.ru.
В России в связи с санкциями дефицит материалов для электронных носителей в будущем будет только усиливаться, считает источник, знакомый с деталями проекта. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов. Потому в правительстве РФ решили, что тратить дефицитные детали и материалы на электронные паспорта нецелесообразно.
Ранее сообщалось, что российские войска испытывают острую нехватку разведывательных беспилотников. Для них также не хватает опытных специалистов.