В Мариуполе в пятницу на экранах, закрепленных на грузовиках, показывали псевдоисторические программы о «собирании земель русских».

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

— Мариуполь. Маразм совсем закрепился. Вы не поверите, но сегодня целый день на зомбимобилях крутили псевдоисторические программы о… Петре Первом и собирании земель русских. Все как вчера Путин рассказывал молодежи, – пишет он.

Напомним, что 9 июня президент РФ Владимир Путин после посещения выставки «Петр I. Рождение империи» заявил, что на его долю тоже выпало «возвращать и укреплять территории».