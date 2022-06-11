Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттяпал Запад».

Об этом он заявил в пятницу, 11 июня, пишет Zerkalo.io.

По мнению Александра Лукашенко, Беларусь – это «объект давления» для Запада, в том числе по геополитическим причинам.

— Они (Запад, – прим.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать, – заявил он.

Александр Лукашенко добавил, что «они (Запад, – прим.) перед этим не остановятся».

— Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг, – добавил политик.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь якобы не собирается принимать участия в войне РФ против Украины.