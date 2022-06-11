Волонтеры жалуются на факты изъятия на границе крайне важных товаров, которые ввозятся для военных.

Об этом рассказал руководитель Волонтерского штаба «Украинская команда» Артур Палатный в Facebook.

— В последнее время участились случаи недоразумений между органами власти и волонтерами. Речь идет о волонтерах, которые завозят крайне дефицитные и важные товары для военных из-за границы. И эти товары у них изымают. К нам уже обратились ряд волонтерских организаций-партнеров, которые столкнулись с такой проблемой. Мы понимаем, что идет борьба с проявлениями продажи бесплатных гуманитарных грузов. И это правильно. Но вместе с тем следует осторожно относиться к силовым инструментам, чтобы не поставить под угрозу поставки для нашей армии, – заявил Артур Палатный.

Он подчеркнул, что грузы для украинских военных обеспечиваются миллионами простых украинцев. И выразил надежду, что у власти хватит мудрости разобраться в вопросе и содействовать волонтерам.

— Волонтеры «Украинской команды» уже доставили около 400 тонн гуманитарного груза в разные, наиболее горячие точки страны. Мы уже смогли помочь 71 000 людей, – подчеркнул Артур Палатный.

Напомним, волонтеры Николаева открыли в городе прачечную, где украинские воины могут постирать свои вещи, а также выпить горячий кофе и принять душ.