По состоянию на утро 11 июня россия потеряла примерно 32 050 своих солдат в полномасштабной войне против Украины. Из них 150 — за последние сутки.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ориентировочные потери оккупантов следующие:

танков — 1 419 (+10);

боевых бронированных машин — 3 466 (+16);

артиллерийских систем — 712;

реактивных систем залпового огня — 222;

средств противовоздушной обороны — 97;

самолетов — 212;

вертолетов — 178;

автомобильной техники и автоцистерн — 2 448 (+10);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 579 (+7);

специальной техники — 54;

крылатых ракет — 125;

кораблей, катеров — 13.

Эти данные не окончательны: из-за активных боевых действий подсчет усложнен. За последние сутки, по данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что на поле боя ежедневно погибают примерно 60-100 украинских военнослужащих, а еще 500 получают ранения.