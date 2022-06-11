По состоянию на утро 11 июня россия потеряла примерно 32 050 своих солдат в полномасштабной войне против Украины. Из них 150 — за последние сутки.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Ориентировочные потери оккупантов следующие:
Эти данные не окончательны: из-за активных боевых действий подсчет усложнен. За последние сутки, по данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что на поле боя ежедневно погибают примерно 60-100 украинских военнослужащих, а еще 500 получают ранения.
По состоянию на утро 11 июня россия потеряла примерно 32 050 своих солдат в полномасштабной войне против Украины. Из них 150 — за последние сутки.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Ориентировочные потери оккупантов следующие:
Эти данные не окончательны: из-за активных боевых действий подсчет усложнен. За последние сутки, по данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что на поле боя ежедневно погибают примерно 60-100 украинских военнослужащих, а еще 500 получают ранения.