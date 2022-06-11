Украинские бойцы уничтожили оккупантов, которые проводили «совещание» во Дворце культуры химиков в Северодонецке. Враг понес значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

— Недавно русня попыталась провести совещание в Доме химиков, но что-то там «нахимичили» и начали погибать. Сейчас еще детальной информации у нас нет, но знаем, что даже в окна влетали гранаты, снаряды... Потом, возможно, будет более детальная информация, узнаем, кто именно у них там погиб от той «химии» в Доме химиков», — рассказал он.