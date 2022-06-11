Благодаря действиям украинских военных за последние недели линия фронта отодвинута от Запорожья на пять — семь километров.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Укринформ.

— Есть факты, что последние две недели где-то на пять, где-то на семь километров отодвинута линия фронта от Запорожья. Поэтому деоккупация Мелитополя будет, и других временно оккупированных территорий тоже, — сказал он.

По словам Ивана Федорова, в феврале, когда было вторжение оккупантов в Запорожскую область, их силы были больше сил ВСУ. Однако благодаря героическим подвигам наших военных ситуация кардинально изменилась.

Относительно возможности проведения так называемого референдума, Иван Федоров отметил, что жители Мелитополя его не поддержат, но он не исключает, что россияне его проведут и сделают ту «картинку», которая им нужна. Как отметил Иван Федоров, такой референдум не будет иметь юридических последствий.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские военные боятся контрнаступления украинских бойцов и освобождения Херсона.