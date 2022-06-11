Главное управление разведки опубликовало перехваченный разговор российского оккупанта со своей матерью, который жалуется, что командование не может вывести войска из Украины, потому что весь мир увидит, что они тут делали.

Соответствующий перехват опубликован на YouTube-канале ГУР.

— В бой отправляют 20 человек… Мы туда поедем на смерть. Там стоит батальон, а нас 20 человек. Мы уже все смирились, что если туда поедем, мы оттуда не выйдем… Им просто нет смысла нас оттуда вывозить и подполковника нашего. Потому что все всплывет, что они тут делали, как они тут делали, куда они стреляли, че они… Всех давним давно продали уже, – говорит захватчик.

Оккупант жалуется, что хочет «уйти отсюда просто тупо по лесам», но боится, что из-за этого его потом «в тайге не найдут».

Напомним, житель «ДНР», которого Россия мобилизовала для войны в Украине, ищет способы побега — в частности, думает обратиться для этого в правозащитные организации.