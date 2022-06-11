Из-за нехватки более точных и современных ракет россияне используют устаревшие советские, что приводит к побочным разрушениям и жертвам среди гражданских.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Отмечено, что с апреля российские бомбардировщики, вероятно, запустили по наземным целям десятки тяжелых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22 1960-х годов.

Эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев посредством ядерной боеголовки.

— Когда их используют для наземного нападения с обычной боеголовкой, то они очень неточные. Именно поэтому могут привести к значительным побочным разрушениям и жертвам среди гражданского населения, — говорится в сообщении.

В разведке предполагают, что оккупанты прибегают к таким неэффективным системам вооружения, поскольку им не хватает более точных современных ракет.

Кроме того, по британским данным, по состоянию на 10 июня российские войска не продвинулись на юг Северодонецка. Интенсивные уличные бои продолжаются.

— Обе стороны, вероятно, терпят большие потери. Россия массово ведет огонь своей артиллерией и авиацией, пытаясь уничтожить оборону Украины, — отметили в Минобороны Великобритании.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес пообещал ещё больше усилить поддержку Украины.