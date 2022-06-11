Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал, что на сегодняшний день взятие Николаева российскими оккупантами невозможно.

Об этом идет речь в сюжете «Радио Свобода».

По его словам, украинские бойцы надежно защищают Николаев: выкопали три линии обороны и заминировали все направления, по которым оккупанты могли бы прорваться в город.

— Сейчас мы готовы. Там выкопаны три линии обороны, пристрелян каждый сантиметр. На данный момент уже заминированы все направления, куда может быть прорыв. Этого не было вначале. Сейчас, для того, чтобы взять Николаев, им надо снять со всех направлений все свои войска и создать большой резерв, и этим большим резервом попробовать прорваться. Фактически это утопия, – сказал он.

Напомним, что Вооруженные силы Украины ведут в Херсонской области контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка.