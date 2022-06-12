Турецкая дипломатия заявила, что Россия и терроризм — две самые важные угрозы, с которыми сталкивается НАТО.

Об этом пишут СМИ Азербайджана.

Напомнив о желании Швеции и Финляндии стать членами НАТО, министр иностранных дел Турции отметил, что Россия и терроризм являются двумя наиболее важными угрозами.

— Турция никогда не была против политики открытых дверей НАТО, — акцентировал Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции добавил, что в военном альянсе будут учитываться мнения всех союзников.

Ранее сообщалось, Турция отдаст бесплатно Bayraktar, на которой собирали деньги в Литве.