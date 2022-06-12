Турецкая дипломатия заявила, что Россия и терроризм — две самые важные угрозы, с которыми сталкивается НАТО.
Об этом пишут СМИ Азербайджана.
Напомнив о желании Швеции и Финляндии стать членами НАТО, министр иностранных дел Турции отметил, что Россия и терроризм являются двумя наиболее важными угрозами.
— Турция никогда не была против политики открытых дверей НАТО, — акцентировал Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции добавил, что в военном альянсе будут учитываться мнения всех союзников.
Ранее сообщалось, Турция отдаст бесплатно Bayraktar, на которой собирали деньги в Литве.
Турецкая дипломатия заявила, что Россия и терроризм — две самые важные угрозы, с которыми сталкивается НАТО.
Об этом пишут СМИ Азербайджана.
Напомнив о желании Швеции и Финляндии стать членами НАТО, министр иностранных дел Турции отметил, что Россия и терроризм являются двумя наиболее важными угрозами.
— Турция никогда не была против политики открытых дверей НАТО, — акцентировал Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции добавил, что в военном альянсе будут учитываться мнения всех союзников.
Ранее сообщалось, Турция отдаст бесплатно Bayraktar, на которой собирали деньги в Литве.