В результате прилета ракеты, которую россияне запустили по Чертковщине Тернопольской области вечером 11 июня, погибших нет, однако есть пострадавшие.

Об этом пишет глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

— К счастью жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, в том числе дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан, — пишет губернатор.

Позже он пообещал рассказать подробности о пострадавших и масштабах разрушений.

Напомним, в апреле в Тернопольской области украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету. Отмечается, что обломки ракеты упали на объект в Кременецком районе, где хранились жидкие минеральные удобрения.